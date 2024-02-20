İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2015 yılında Ege Üniversitesi yerleşkesinde iki grup arasında yaşanan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu ölüm yıl dönümünde andı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in paylaşımı şu şekilde:
"Zulme baş kaldırdı, Hakk'a yaslandı.
Son zaferi şehadetle süslendi.
Hürriyete gönül vermiş aslandı.
Aslanlar ağlasın..."
Bugün aslan evladımızın,
FıratYılmaz Çakıroğlu'nun şehadetinin 9. yılı... Sırtında hainlik olanlara Fırat'ın yiğitliğini,
Fıtratında ihanet olanlara Fırat'ın cesaretini,
Hesabında terör olanlara da Fırat'ın yılmaz duruşunu hatırlatmaktan asla vazgeçmeyeceğiz!
Ruhu şad, mekânı cennet olsun..." ifadelerine yer verdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.