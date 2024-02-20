- Gündem

"Son zaferi şehadetle süslendi"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu ölüm yıl dönümünde andı.

"Son zaferi şehadetle süslendi"
Video için play'e tıklayın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2015 yılında Ege Üniversitesi yerleşkesinde iki grup arasında yaşanan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden  Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu ölüm yıl dönümünde andı. 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in paylaşımı şu  şekilde:

"Zulme baş kaldırdı, Hakk'a yaslandı.

Son zaferi şehadetle süslendi.

Hürriyete gönül vermiş aslandı.

Aslanlar ağlasın..."

Bugün aslan evladımızın,

FıratYılmaz Çakıroğlu'nun şehadetinin 9. yılı... Sırtında hainlik olanlara Fırat'ın yiğitliğini,

Fıtratında ihanet olanlara Fırat'ın cesaretini,

Hesabında terör olanlara da Fırat'ın yılmaz duruşunu hatırlatmaktan asla vazgeçmeyeceğiz!

Ruhu şad, mekânı cennet olsun..." ifadelerine yer verdi.

# İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, fırat yılmaz çakıroğlu, ölüm yıl dönümü, son

20 Şub 2024 - 10:24 - Gündem

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL