'Kuyumcu kuryesi' soruşturmasında 2 yeni gözaltı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yenidoğan Mahallesi'nde kurye Mesut Aslan'ın altın ve para bulunan çantasının 14 Şubat'ta gasbedilmesiyle ilgili 2 zanlıyı daha yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler E.E.A ve B.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Yenidoğan Mahallesi Menderes Caddesi'nde 14 Şubat'ta kaldırımda yürüyen kurye Mesut Aslan'ın önünü kesen maskeli 3 şüpheli, tabancayla havaya ateş açarak darbettikleri kuryenin bir miktar altın ve para bulunan çantasını gasbederek otomobille kaçmıştı.
Olayın failleri olduğu tespit edilen A.B, M.Y, O.D. ve M.K, Kırıkkale Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri ve Ankara polisinin çalışmasıyla Başkent'te yakalanmış, adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.B. ve M.Y. savcılıktan serbest bırakılmış, O.D. ve M.K. tutuklanmıştı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.