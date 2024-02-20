- Asayiş

Define arayan 2 şüpheliye gözaltı

Bartın'da define bulmak için mağarada kaçak kazı yapan 2 şüpheli, suçüstü yakalandı.

Define arayan 2 şüpheliye gözaltı mask
Define arayan 2 şüpheliye gözaltı
Haber albümü için resme tıklayın

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocareis köyünde define bulmak için mağarada kazak kazı yapan B.K. (49) ve S.Y. (50)'yi suçüstü yakaladı. 2 şüpheli gözaltına alınırken, mağaradaki aramada dedektör, kazma, kürek, balta, bakır çubuk, halat, maske, el lambası gibi malzemeler ele geçirildi

# Define arayan, 2 şüpheliye gözaltı, için, Jandarma, Kaçakçılık, suçüstü

20 Şub 2024 - 10:18 Bartin- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL