50 yıllık birikimini meslek lisesi öğrencilerine bağışladı

Uçak, "Ölsem dahi artık bir okulda anım var. Atölyemde A'dan Z'ye teknolojiyle ilgili birçok şey var. 50 yıllık bir birikimdi. Malzemeleri almaya geldiklerinde duygusal anlar yaşadım" dedi.

Karşıyaka'da yaşayan, uzun yıllar yurt içinde ve yurt dışında çalışan elektronik mühendisi Nebil Haluk Uçak, evinin bir odasını atölyeye çevirdi. Burada 50 yıllık meslek hayatı boyunca biriktirdiği malzemelerle çalışmalarını sürdüren Uçak, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı'na (KOAH) ardından da mesane kanserine yakalandı. İki hastalıkla birden mücadele eden Uçak, rahatsızlıkları nedeniyle atölyesiyle ilgilenememeye başladı. Biriktirdiği malzemelerin bu alanda okuyan öğrencilere fayda sağlayacağını düşünen Uçak, bir oda dolusu malzemeyi bir mesleki liseseye hibe etmeye karar verdi. Bağış yapacağı okulu araştırıp, yaşadığı ilçedeki Karşıyaka Zeki Şairoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Elektronik Teknolojileri Alanı'na ulaşan Uçak, CNC tezgahından dron uçaklarına, 3D yazıcısından matkap yazıcısına kadar biriktirdiği tüm malzemeyi öğrencilere bağışladı. Bir kamyonetin kasasını dolduran atölye malzemeleri, öğrencilerin desteğiyle okulun deposuna taşındı.

'ÖLSEM DAHİ ARTIK BİR OKULDA ANIM VAR'

Çalışmalarını yaptığı ve yıllarca vakit geçirdiği atölyesinde çok fazla anısı olduğu gibi çalışmalarının da olduğunu belirten Nebil Haluk Uçak, "74 yaşındayım. KOAH hastasıyım, anksiyetem var ve mesane kanseri tedavisi görüyorum. Nefesim kesiliyor, bu yüzden solunum cihazı desteği alıyorum. Artık yaşım da ilerledi. Sağlık sorunlarıyla mücadele ediyorum. Öldükten sonra bu malzemelerin çöpe atılacağını düşünerek öğrencilere fayda sağlaması için hibe etmeye karar verdim. Bağış yapacağım okulu araştırıp, buldum. Ölsem dahi artık bir okulda anım var. Atölyemde A'dan Z'ye teknolojiyle ilgili birçok şey var. 50 yıllık bir birikimdi. Malzemeleri almaya geldiklerinde duygusal anlar yaşadım. Umarım öğrencilerin işine yarar" dedi.

'BİRÇOĞU TARİHİ ESER NİTELİĞİNDE PARÇALAR'

Elektrik-Elektronik Teknolojileri öğretmeni Recep Dindaş, okullarına yapılan bağışı memnuniyetle karşıladıklarını söyleyerek, "Haluk Bey rahatsız olduğu için artık bu malzemeleri kullanamayacağını ve bunların eğitim yararına kullanılmasını istediğini belirtti. Biz de gurur duyduk, mutlu olduk. Onun dileğini yerine getirdik. Genellikle derslerde kullandığımız elektronik malzemeler var. Transistörler, lambalar, PLC setleri, disketler, kendi el emeğiyle yaptığı 3 boyutlu yazıcılar, dron uçaklar, CNC tezgahlar, matkap yazıcı gibi el aletleri var. Babasından kalma çok eski darbeli matkap var. Birçoğu tarihi eser niteliğinde parçalar" diye konuştu. Bağış yapılan malzemelerin büyük fayda sağlayacağını dile getiren Dindaş, bazı malzemelerin çok pahalı olduğunu ifade edip, Uçak'a teşekkürlerini iletti.

'MALZEMELERİ TOPLARKEN BİRAZ ZORLANDIK'

10'uncu sınıf öğrencisi Levent Can Sarıçam (16) "Önce eve gittik. Odası çok güzeldi. 50 yılın birikimi olduğu için atölyedeki malzemeleri toplarken biraz zorlandık. Çok teşekkür ederiz. Ayarlanabilir güç kaynağı çok ilgimi çekti" dedi. 10'uncu sınıf öğrencisi Haktan Bozkuş (15) da "Bizi çok hoş karşıladılar. Eşyaları taşımada yardımcı oldular. Elektrik malzemelerinden 3D yazıcı ilgimi çekti. Çok eski olduğu için daha önce görmediğim bir malzemeydi. Kendisine teşekkür ederiz" diye konuştu