Baharın habercisi geldi!

Şubat ayının sonlarına yaklaşırken, baharın müjdecisi Cemre havaya düştü. Cemre 26-27 Şubat'ta suya, 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

"Cemre" kelimesi, geleneksel Türk kültüründe baharın gelişini simgeleyen bir terimdir. " İlk cemre düşmesi" ifadesi ise baharın başlangıcını müjdeleyen bir olayı ifade eder. Bahar aylarında üç kez "cemre" adı verilen görünmez ısı dalgalarının, önce havaya, sonra suya ve en son toprağa düşmesi olarak kabul edilir. İlk cemre düşmesi, kışın sona erdiğini ve baharın yaklaştığını gösterir. Bu, geleneksel Türk kültüründe önemli bir gözlem olarak kabul edilir ve genellikle Şubat ayının sonlarına doğru gerçekleşir.