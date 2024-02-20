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Esenyurt'ta DEM Parti İlçe binasına operasyon

Sosyal medyada terör propagandası yaptığı belirtelen iki kişi, DEM Parti Esenyurt İlçe binasında yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı yayın, gazete ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğraf ve posterleri ele geçirildi.

Esenyurt'ta DEM Parti İlçe binasına operasyon mask
Esenyurt'ta DEM Parti İlçe binasına operasyon
Esenyurt'ta DEM Parti İlçe binasına operasyon
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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, sosyal medya mecralarında terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen iki kişinin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı soruşturma dosyası ve Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı sonrası İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Esenyurt'ta 3 adreste arama yaptığı kaydedildi. Şüpheliler, DEM Parti Esenyurt ilçe binasında yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda ayrıca çok sayıda yasaklı yayın, gazete ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğraf ve posterleri ile şüphelilere ait dijital materyaller ele geçirildiği belirtildi.

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20 Şub 2024 - 09:55 İstanbul/ Esenyurt- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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