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İzinsiz kazıya 7 gözaltı

Eskişehir'in Sivrihisar ve Seyitgazi ilçelerinde izinsiz kazı yapan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İzinsiz kazıya 7 gözaltı mask
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivrihisar ilçesinde kaçak kazı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Söz konusu bölgeye düzenlenen operasyonda 3 şüpheli, 2 metal arama dedektörü ile arama yaparken ekiplerce suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

Seyitgazi'de ise 4 şüpheli, jandarma ekiplerince kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazı alanında, 2 dedektör, 2 kürek, 2 balta, balyoz, çapa, 2 kriko ve manila ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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20 Şub 2024 - 09:21 AA Eskişehir- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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