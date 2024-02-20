Otomobil alev alev yandı

Olay, saat 20.30 sıralarında Piri Reis Mahallesi 1993 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen seyir halindeki otomobil, motor kısmından alev aldı. Sürücü otomobili yol kenarına park ederek araçtan inerken, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahale etti. Müdahale sırasında otomobilde patlama meydana geldi. İtfaiye erleri patlama sırasında alevlerin arasında kalırken, şans eseri yara almadan kurtuldu. Yangın güçlükle söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

PATLAMA ANI KAMERADA

Otomobilden yükselen alevler ile patlama anları vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde otomobilin alev alev yandığı anlar görülüyor. Alevlere itfaiyenin müdahalesi sürerken, meydana gelen patlamada ise itfaiye erleri alevlerin arasında uzaklaşıyor.