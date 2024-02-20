EY 2024 küresel pazar lideri oldu

ESG ve sürdürülebilirlik danışmanlığı uygulamalarının yanı sıra yetenek ve teknolojiye yaptığı yatırımlar ile öne çıkan EY, bu alandaki çalışmaları ve şirketlere verdiği danışmanlık hizmetleri ile liderliği göğüsledi.

Uluslararası danışmanlık, denetim ve vergi şirketi EY (Ernst & Young), Verdantix’in Green Quadrant; çevresel, sosyal, yönetişim (ESG) ve Sürdürülebilirlik Danışmanlığı 2024 araştırmasının lideri oldu. Sürekli gelişen pazarda ESG ve sürdürülebilirlik danışmanlığı hizmeti veren 17 danışmanlık şirketinin yeteneklerinin ve pazar ivmesinin değerlendirildiği araştırma kapsamında; 2 saatlik canlı brifingler, 35'ten fazla müşteri görüşmesi ve danışmanlık firmasının 72 maddelik ankete verdiği yanıtlar yer alıyor.

Araştırma sonucunda ESG ve sürdürülebilirlik danışmanlığı alanında küresel pazar lideri seçilen EY; yirmi beş yılı aşkın bir süredir devam eden iklim ve sürdürülebilirlik uygulamaları, şirketlerin döngüsel ekonomiye doğru ilerlemelerine yardımcı olan hizmetleri ile öne çıktı. EY; özel ESG ve sürdürülebilirlik danışmanlığı uygulamasının yanı sıra yetenek ve teknolojiye yaptığı yatırımlar için verilen yüksek puanlar ile liderliğin sahibi oldu.

Verdantix Green Quadrant’ın ESG ve Sürdürülebilirlik Danışmanlığı 2024 raporu, ESG ve danışmanlık pazarının son iki yılda müşteri talebi ve pazardaki danışmanlık firmalarının sayısı açısından önemli ölçüde büyüdüğünü ortaya koyuyor.