20 Şub 2024 - 07:14 - Gündem

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na personel alımı

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli 8 bin personel alınacak.