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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na personel alımı

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli 8 bin personel alınacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na personel alımı mask

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 8 bin sözleşmeli personel alımı yapılacak

Başvurular 21 Şubat-11 Mart tarihleri arasında, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

Sözleşmeli personel alımına ilişkin duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi internet sayfalarında "www.aile.gov.tr ve/veya www.aile.gov.tr/pgm" veya Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacak.

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20 Şub 2024 - 07:14 AA Ankara- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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