Sincan Belediyesi'nden hızlı çözümler

Sincanlı vatandaşların düzeninin muhafaza edilmesi, huzur, güven ve konforlu bir yaşam sürmesi için gerekli adımları atan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, vizyoner bakış açışıyla Zabıta Teşkilatında yeniliğe gitti. Başkan Ercan, daha önce tek merkezden yönetilen Zabıta teşkilatını, daha hızlı hizmet verebilmesi için Sincan içerisinde 6 bölgeye ayırarak Zabıta Merkez Amirliği kurdu. Böylece hem personelin bölgeye hakimiyetinin artması hem de vatandaşlar tarafından bildirilen şikâyet, başvuru ve önerilerin daha çabuk çözüme kavuşturulması sağlanıyor.

Sincan Zabıta Ekipleri Her An Vatandaşın Hizmetinde

Temelli, Yenikent, Fatih, İstasyon, Çarşı ve Osmanlı bölgelerinde hizmet veren Zabıta Merkez Amirlikleri ile hem denetimler sıklaştı hem de vatandaşın çözüm alma süresi kısaldı. Aynı zamanda araç ekipman ve personelin yerinde daha hızlı, etkin ve verimli çalışmaları sağlandı.Sincan’ın daha yaşanabilir ve huzurlu olabilmesi adına Zabıta Müdürlüğü ekipleri gece gündüz demeden haftanın her günü vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.