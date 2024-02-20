Küresel ticari sigorta fiyatları arttı

Dünyanın lider sigorta brokeri ve risk danışmanı Marsh tarafından açıklanan ‘Küresel Sigorta Piyasası Endeksi’ne göre küresel sigorta fiyatları, 2023’ün son çeyreğinde yüzde 2 artış gösterdi. 2023’ün üçüncü çeyreğinde ise yüzde 3’lük bir büyüme gerçekleşmişti. 2022 yılının dördüncü çeyreğinde de yüzde 4 artış gösteren küresel ticari sigorta pazarında arka arkaya artış görülen 25’inci çeyrek oldu.

Sigorta fiyatları, dördüncü çeyrek boyunca tüm bölgelerde oldukça tutarlıydı. İkinci ve üçüncü çeyrekte olduğu gibi, bu durumun büyük ölçüde finansal ve profesyonel sigortalardaki prim düşüşleriyle siber sigorta piyasasındaki fiyatlarda görülen küçük bir düşüşten kaynaklandığı görülüyor. Artan rekabetin, güçlü talep ve devam eden hasarların etkisini dengelemesiyle birlikte sabit kıymet risklerinde gerçekleşen ılımlı artışlar dördüncü çeyrek sonuçlarını etkiledi.

Dördüncü çeyrek İngiltere, Kanada, Asya ve Pasifik'te fiyatlar sabit kaldı. ABD'de yüzde 3, Avrupa, Hindistan, Orta Doğu ve Afrika'da yüzde 4, Latin Amerika ve Karayipler'de ise yüzde 8 oranında arttı.

Raporda öne çıkan bazı önemli bulgular şöyle;

Küresel olarak sabit kıymet sigortası fiyatları 2023’ün dördüncü çeyreğinde ortalama yüzde 6 artarak bir önceki çeyrekteki yüzde 7'lik artışa göre hafif bir düşüş gösterdi. Kaza sigortası fiyatları da daha önceki dört çeyrek dönemde olduğu gibi yüzde 3 artış gösterdi.

Art arda altı çeyrek boyunca, finansal ve profesyonel sigortalar alanlarındaki genel fiyat seviyeleri düştü. Fiyat indirimleri ve özellikle ABD, Birleşik Krallık ve Pasifik'te artan rekabetinin etkisiyle dördüncü çeyrekte ortalama fiyatlar, bir önceki çeyrekte olduğu gibi yüzde 6 oranında azaldı.

Küresel olarak siber sigorta fiyatları, bir önceki çeyrekteki yüzde 2'lik düşüşe kıyasla yüzde 3 oranında azaldı. 2018'den bu yana ortalama düşüş kaydeden yalnızca ikinci çeyrek oldu.

Enflasyonun aktif değerler ve hasar maliyetleri üzerindeki etkisine ilişkin endişeler sigorta şirketlerinin odak noktası olmaya devam ediyor.

Rapor sonuçlarını değerlendiren Marsh Türkiye CEO’su Yeşim Aksüt, “Küresel ekonomik belirsizliklerin arttığı bir dönemde müşteriler, sigorta fiyatlarındaki özellikle de sabit kıymetler sigortalarındaki artan istikrar nedeniyle memnun. 2024'ün önemli jeopolitik ve ekonomik zorlukların yaşanacağı bir yıl olması nedeniyle, küresel olaylara karşı daha dirençli olmalarını ve iyileşen piyasa koşullarından faydalanmalarını sağlayacak çözümler geliştirmek için müşterilerimizle yakın iş birliği içinde çalışıyoruz” dedi.