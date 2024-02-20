CHP'den Lütfü Savaş açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi, yaptığı açıklamada Hatay Büyükşehir Belediyesi için başkan adayının Lütfü Savaş olduğu yönünde karar alındığını duyurdu. Açıklamada, "Partimizin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı üzerine yapılan son değerlendirmeler sonucunda; il örgütümüzün, ilçe örgütlerimizin, ilçe belediye başkan adaylarımızın talep ve mutabakatları üzerine Lütfü Savaş’ın adaylığının devamına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.