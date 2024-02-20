Doğru lastikle toprağı hasada hazırlamak önemli!

Toprak dinlenmeye geçmişken tarım profesyonelleri ise kışlık sebzelerin hasadını yaparak bir yandan yeni mahsuller için hazırlıklarını tamamlıyor. Bu yenilenme ve hazırlık döneminde kullanılan tarım ekipmanlarındaki lastik seçimi büyük önem taşıyor. Zirai ve endüstriyel lastik sektörüne güçlü üretim altyapısı ve geniş ürün gamı ile öncülük eden yerli ve milli marka ÖZKA Lastik, bu hassas dönemde lastik seçimine dair önemli ipuçları paylaşıyor.

Toprağı aşırı sıkıştırmadan havalanmasına olanak sağlamak gerekli

Kış aylarında kışlık sebzelerin hasadı yapılırken eşzamanlı olarak yeni mahsul hazırlıkları kapsamında toprak sürülür. Sürme işlemi denilen hazırlık işlemi yapılırken toprağın nem oranına dikkat edilmesi gerekir. Toprak çok kuru veya çok ıslak olmamalıdır. Toprak işleme derinliği, ekilecek mahsule göre belirlenmelidir. Toprak işleme sırasında toprağın havalanmasına ve besin maddelerinin karışmasına dikkat edilmelidir. İşleme sırasında toprağın aşırı sıkıştırılması önlenmelidir. Bu noktada seçilen zirai lastiğin önemi büyüktür.

Doğru lastik seçimi toprağın sürülmesinde kritik önem taşır

İşlem sırasında seçilecek olan zirai lastik, traktörün performansını doğrudan etkiler. Lastiğin ömrü, kalitesi, dayanıklılığı, diş yapısı, tutunmayla ilgili performansı verim konusunda da belirleyicidir. Özka Lastik ürün gamında yer alan ve toprağın kolaylıkla sürülmesini sağlayacak dişleri ve kanalları sayesinde maksimum verim elde eden Agrolox radyal traktör lastiği, toprağın sürülmesi için en uygun koşulları sağlar. Agrolox’un gövdesi, toprağa fazla zarar vermeyecek şekilde tasarlanmıştır. Yenilenen desen ve çift açılı diş yapısıyla hem arazi hem de yolda artırılmış çekiş gücü ve konforlu sürüş sağlar. Arttırılmış diş bloku sayesinde yorulma ve çatlamalara karşı koruma sağlayan ürünün aynı zamanda 3 katmanlı bar yapısı tasarımı sayesinde delinme ve yırtılmalara karşı yüksek dayanım özelliği mevcuttur.