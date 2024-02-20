Büşra Çan'dan büyük başarı

Milli takımımızın madalya sayısı 5 altın 8 gümüş 9 bronz olmak üzere toplam 22 oldu. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü sporcumuzu, kulübünü ve antrenörlerimizi kazandıkları başarıdan dolayı tebrik etti.