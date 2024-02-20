Milli takımımızın madalya sayısı 5 altın 8 gümüş 9 bronz olmak üzere toplam 22 oldu. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü sporcumuzu, kulübünü ve antrenörlerimizi kazandıkları başarıdan dolayı tebrik etti.
- Spor
Büşra Çan'dan büyük başarı
Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da yapılan Avrupa Halter Şampiyonası’nda, kadınlar 87 kiloda mücadele eden Büşra Çan, silkmede 127 kiloluk kaldırışıyla Avrupa 3'üncüsü oldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.