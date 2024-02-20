'Redkitler'e operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Redkitler' suç örgütüne yönelik 16 Ocak'ta yapılan operasyonda 31 kişi gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamın gözaltına alınan 31 şüpheliden 1' rahatsızlanarak hastaneye sevk edildi. 30 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine getirildi. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 30 şüpheliden 22'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Örgütün lideri Fenerbahçe tribün liderliği için hakaret etmiş

Yapılan soruşturmada 'Redkitler' suç örgütünün Bahçelievler merkezli olarak faaliyet gösterdiği, bölgedeki hakimiyeti ele geçirmek amacıyla aralarında çıkar çatışması bulunan 'Daltonlar' silahlı suç örgütü üyeleri ile sürekli silahlı çatışma eylemine girdikleri tespit edildi. 'Redkitler'in örgüt lideri Ferhan Delen'in Fenerbahçe tribün liderliğini ele geçirmek amacıyla Genç Fenerbahçeliler tribün lideri Cem Gölbaşı'na 2023 Ağustos ayında Bağcılar'da silahlı saldırı düzenlettiği belirlenirken, 2024 Ocak ayında ise Anadolu Genç Fenerbahçeliler tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Gümüştekin'e yönelik saldırıda 24 yaşındaki Şükrücan Köseoğlu hayatını kaybetmişti.