Süper Lig’in 26’ncı haftasında Konyaspor deplasmanda Beşiktaş’a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Özellikle ilk yarım saat oyunu domine ettiklerini söyleyen Omerovic, “Maçtan önce düşündüğümüz gibi oldu. Biraz daha topa sahip olmak ve Beşiktaş’ın elinden gücünü almak istedik. İlk 25 dakika istediğimiz gibi oldu. Erken gelen gol, planlarımızı bozdu. Beşiktaş’a karşı bu şekilde oynamak kolay değil. Erken gelen golden sonra tam Beşiktaş’ın istediği gibi oldu. Maalesef futbolda bu da var. Beşiktaş’ı tebrik ediyorum. Maçtan önce söylediğim gibi sürpriz peşindeydik. 3 puan bizim için mükemmel olurdu. Bizim için esas final maçları önümüzdeki dört maç. Bu maçtan sonra iyi şeylerin üstüne gitmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Takımın başına geçeli kısa bir dönem olduğunu belirten Omerovic, “Nzonzi, Soner bu dönemde en tecrübeli isimler. Oğulcan var, daha hücuma yönelik bir oyuncu. Bugüne kadar çok büyük bir sıkıntı yaşamadık bu bölgede. Yine ilk yarım saat içinde oyunu domine etmeye başladık. Bu dönemde ana bir takım oluşturmak kolay değil. Farklı oyuncuları oynatmak daha zor olurdu. Daha tecrübeli oyunculara ihtiyacımız var. Baskı artıyor” diye konuştu.

“KONYASPOR BU LİGE YAKIŞIYOR”

Hedeflerinin ligde kalmak olduğunu belirten Omerovic, “Hedefimiz ligde kalmak. Kupada çeyrek finale kadar yükseldik. Bizim için önemli olan lig. Konyaspor bu lige yakışıyor. Bunun için mücadele ediyoruz” şeklinde konuştu.