4 katlı iş merkezi alev alev yandı

Yangın, saat 19.45 sıralarında Kayışdağı Mahallesi, Dudullu Caddesi'nde bulunan 4 katli iş merkezinin birinci katında çıktı. Oto aksesuar üretimi yapan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İş yerinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ev itfaiye ekipleri sevk edildi. Binanın dış cephe kaplamasının alev alması nedeniyle yangın üst katlara da sıçardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından bir saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. Yangın nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.