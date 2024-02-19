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Belediye başkan adaylarını değiştirdi

Genel Başkan Özgür Özel, Esenyurt'ta Ahmet Özer, Güngören'de ise Yüksel Yalçın'ı belediye başkan adayı olarak açıkladı.

Belediye başkan adaylarını değiştirdi mask

CHP, İstanbul Güngören ve Esenyurt ilçe belediye başkan adaylarını değiştirdi.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Genel Başkan Özgür Özel'in, Esenyurt için Prof. Dr. Ahmet Özer, Güngören için ise Yüksel Yalçın'ı belediye başkan adayı olarak gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, "İstanbul Güngören ve Esenyurt ilçe belediye başkan adaylarımız, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekilmiştir. Ali Gökmen ve Temel Akkoçlar'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

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19 Şub 2024 - 20:46 AA Ankara- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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