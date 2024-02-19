Kaza, saat 17.30 sularında Ofis kavşağında meydana geldi. Sezer Bülbül yönetimindeki 52 K 0626 plakalı TIR ile Mehmet Y. yönetimindeki sera işçilerinin taşındığı 03 AAS 175 plakalı minibüs çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edildi. Kazada servis minibüsündeki 14 kadın işçi yaralandı. Olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası çevredeki çeşitli hastanelere götürülen yaralılar tedaviye alındı. Kaza sonrası araçlar otoparka, şoförler ise ifadeleri için karakola götürüldü.
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İşçi servisi ile TIR çarpıştı: 14 yaralı
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde, sera işçilerinin taşındığı servis minibüsü ile TIR’ın çarpıştığı kazada 14 işçi yaralandı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.