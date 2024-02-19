Ertuğrul Sağlam, veda etti

Sağlam, paylaşımında kurum, kuruluşlar ile Kocaelispor ve taraftarına teşekkür ederek, "Futbolda bazen tüm çabaya ve tüm gayrete rağmen başarı için zaman yetmez. Koşullar ayrılıkları beraberinde getirir. Süper Lig hedefine 3 puanlık bir mesafede, bir üstteki rakibine ikili averajda üstünlük sağlamış bir sıralamadaki Kocaelispor'un ligin sonunda mutlu sona ulaşması en büyük dileğimdir" ifadelerini kullandı.