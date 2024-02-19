Sağlam, paylaşımında kurum, kuruluşlar ile Kocaelispor ve taraftarına teşekkür ederek, "Futbolda bazen tüm çabaya ve tüm gayrete rağmen başarı için zaman yetmez. Koşullar ayrılıkları beraberinde getirir. Süper Lig hedefine 3 puanlık bir mesafede, bir üstteki rakibine ikili averajda üstünlük sağlamış bir sıralamadaki Kocaelispor'un ligin sonunda mutlu sona ulaşması en büyük dileğimdir" ifadelerini kullandı.
- Spor
Ertuğrul Sağlam, veda etti
Kocaelispor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran teknik direktör Ertuğrul Sağlam, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.