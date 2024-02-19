- Çevre

Çankırı'da kar çiçekleri açtı

Çankırı'da baharı müjdeleyen kar çiçekleri açmaya başladı.

Çankırı'da kar çiçekleri açtı
Çankırı'da kar çiçekleri açtı
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Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde, karların erimesiyle araziler, katır çiğdemi veya bilimsel adıyla Colchicum szovitsii olarak da bilinen kar çiçekleriyle renklendi.

İlçenin kuzeyinde bulunan 1700 metre rakımlı Yapraklı Yaylası'nın eteklerinde açan kar çiçekleri, vatandaşların ve doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor.

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19 Şub 2024 - 16:12 AA Çankiri- Çevre

Mahreç  Anadolu Ajansı

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