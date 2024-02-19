Çankırı'da kar çiçekleri açtı

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde, karların erimesiyle araziler, katır çiğdemi veya bilimsel adıyla Colchicum szovitsii olarak da bilinen kar çiçekleriyle renklendi.
İlçenin kuzeyinde bulunan 1700 metre rakımlı Yapraklı Yaylası'nın eteklerinde açan kar çiçekleri, vatandaşların ve doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.