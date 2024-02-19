İbrahim Keloğlan hakkında flaş gelişme

Gerekçede, sanığın mahkemedeki tutum ve pişmanlığını gösteren davranışları nedeniyle cezada indirim uygulandığı ve 2 dakika 34 saniyelik video kaydında kedinin kaçmasına engel olduğu ve birden çok tekmeleyerek öldürmesi nedeniyle alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verildiği belirtildi. Kararla birlikte tahliye edilen Keloğlan, 35 gün tutuklu kalmıştı.

Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi 8 Şubat 2024 tarihindeki duruşmada, sanık İbrahim Keloğlan hakkında "Evcil Hayvanı Kasten Öldürme" suçundan Hayvanları koruma Kanunun 28/ A-2 maddesi hükmü uyarınca önce 1 yıl 6 ay hapis cezası vermişti. Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alan mahkeme, cezayı 1 yıl 3 ay hapis cezasına indirmişti. Mahkeme, daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmaması, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği konusunda olumlu kanaat meydana gelmiş olması gerekçesiyle hükmün açıklanmasını geri bırakarak sanığın tahliyesine hükmetmişti. Mahkeme, sanığın 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına bu süre içinde kasten bir suç işlememesi halinde hükmün ortadan kaldırılmasına karar vermişti.

"PİŞMANLIK GÖSTEREN DAVRANIŞLARI NEDENİYLE İNDİRİM UYGULANDI"

Mahkeme hükmünün gerekçesini tamamladı. Gerekçede, sanığın kedinin kaçmasını engelleyip koridorda defalarca tekme atıp öldürdüğü, savunmasında suçunu kabul ettiğine yer verildi. Sanığın eşiyle aralarındaki sorundan dolayı kendinden geçip böyle bir davranışta bulunduğunu, herkesten çok utandığını, olay nedeniyle çok pişman olduğunu söylediği belirtilerek "Dosya içerisinde bulunan CD, katılan beyanları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde sanığın suçu işleyiş biçimi, dosya içerisindeki 2 dakika 34 saniyelik video kaydında kedinin kaçmasına engel olarak birden çok kez tekme atıp öldürmesi sebebiyle temel ceza belirlenirken alt sınırdan uzaklaşılarak üzerine atılı suçtan mahkumiyetine karar verilmiştir" denildi.

Gerekçede, sanığın yargılama sürecindeki tutum ve pişmanlığını gösteren davranışları, sabıkasız geçmişi sebebiyle hakkında takdiri indirim uygulandığı, hükmün

açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmesi, olaydan önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış olması sebebiyle sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği kaydedildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca İbrahim Keloğlan hakkında Ziya Gökalp Mahallesinde yaşadığı sitede 1 Ocak günü saat 03.15 sıralarında site sakinleri tarafından beslenip bakılan kediye asansörde tekme attığı, koridora kaçan kediyi kapıları kapatarak kaçmasını engelledikten sonra defalarca tekmeleyerek öldürdüğü gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Kamera kayıtlarında kediyi asansörden çıkıp kovaladığı ve temlediği görülen sanık Keloğlan 4 Ocak'ta tutuklanmıştı. Savcılık, Keloğlan hakkında "Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

"KENDİNİ TAMAMEN KAYBETMİŞTİM"

Keloğlan savunmasında, "Benim de bir kedim vardır, olay günü yılbaşıydı, aşırı stres ve yorgunluk ile evime dönmüştüm, kafamda eşimin beklediği hamilelik testinin sonucu vardı, eve gittiğimde eşim bana çocuğumuzun olamayacağı ve bu durumu daha önceden bilip benden gizlediğini söyledi. Eşim konuşmanın devamında beni teselli etmek için gerekirse ikinci bir kedi sahiplenebileceğini söyledi.Bu durum benim daha fazla üzülmemi sağladı. Evden çıktım, hüngür hüngür ağladım, hayat çok acımasız geldi. Ölmek istedim, aracıma gittim, sonrasında gidecek bir yerim olmadığı için apartmanıma girdim. Sonrasında asansöre bindim, asansörde kedi gördüm, ayağımla yere vurup kovmak istedim. Attığı pençe ile beni yaralayınca kendimi tamamen kaybettim. Sonrasında yaptıklarımı kesinlikle nasıl yaptığımı bilmiyorum. Kediye tekme attım, kediyi kovaladım, kediye tekme atarak öldürdüm. Şu an bu aşamada herkesten çok utanıyorum, çok pişmanım. Kedi benim sol ayağımı yaralamıştır, ben vurduğumda ne amaçla vurduğumu bile hatırlamıyorum, kendimi tamamen kaybetmiştim." demişti.