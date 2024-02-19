Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'i resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesindeki seçimlerin ardından ilk resmi ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştiren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 2 ülkenin milli marşları çalındı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in tören kıtasını selamlamasından sonra 2 lider heyetlerini birbirlerine takdim etti. Türkiye ve Azerbaycan bayrakları önünde basın mensuplarına poz veren Erdoğan ve Aliyev, daha sonra baş başa görüşme gerçekleştirdi
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.