Feyza Altun hakkında gözaltı kararı

Oğuzhan UYSAL / İSTANBUL
Avukat Feyza Altun, dün sosyal medya hesabından şeriat ile ilgili mesajı yazdı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı paylaşımın ardından 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan soruşturma başlattı. Gözaltı kararı verilen Feyza Altun'un evinde arama ve el koyma işlemi başlatıldı. Evinde yapılan arama ve el koyma işleminin ardından Feyza Altun gözaltına alınarak emniyete sevk edileceği öğrenildi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.