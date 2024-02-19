Bakan Özhaseki, Türker'in cenaze törenine katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İncesu ilçesinde düzenlenen cenaze törenine iştirak etti
Şeyh Turesan Veli Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği Başkanı Şuayip Türker'in cenazesi, Kara Mustafa Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından İncesu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenazeye katılan Özhaseki, Türker'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabırlar diledi.
Cenaze törenine, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ile vatandaşlar katıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.