Hande Sarıoğlu ekranlara dönüyor

Ece Erken ve Bircan Bali ile bilinen Söylemezsem Olmaz, son yıllarda sık sık yeni yorumcularla devam etse de, hiçbiri uzun süreli olarak programda kalamadı. Söylemezsem Olmaz'ın yeni yorumcuları ise Hande Sarıoğlu, Arto ve Yağmur Çevik oldu.

Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto'nun son yıllarda gündeme gelen tartışmalarıyla devam eden Söylemezsem Olmaz, sunucular arasındaki çekişmelerle zor günler geçirmişti. Bu üçlünün ayrılmasının ardından, masada son olarak Bilal Özcan, Didem Delen ve Selen Görgüzel yer almıştı.

Söylemezsem Olmaz programının masası tamamen değişti. Yeni yapımcı, programı yeni yorumcularla devam ettirme kararı aldı.

Arto'nun yorumculuğa geri dönmesinin yanı sıra oryantal dans nedeniyle HaberTürk'teki görevinden alınan Hande Sarıoğlu da yorumcu olarak ekranlara geri dönme kararı aldı. Hande Sarıoğlu'nun magazin yorumcusu olarak ekrana geri dönmesine dair yapılan "Ne alaka?", "Bence gerek yoktu", "Güzel, biraz da öyle izleyelim" gibi yorumlar dikkat çekti. Söylemezsem Olmaz'ın bir diğer yorumcusu ise Yağmur Çevik olarak belirlendi.