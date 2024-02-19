Karın kasları olay oldu

Oyuncu Ege Kökenli, açıklamaları, başarılı oyunculuğu ve özel yaşamıyla dikkat çekiyor.
Ekranların sevilen oyuncusu Ege Kökenli, cesur ve iddialı tarzını sosyal medya hesabında sık sık paylaşarak gündemde kalmaya devam ediyor.
Oyuncu son olarak 3.1 milyon takipçisi olan Instagram hesabından spor yaparken çekilmiş pozlarını paylaştı.
Oyuncunun mavi taytıyla spor yaparken çekilmiş fotoğrafında karın kasları göz önüne çıktı. Kökenli, paylaşımına "Daha fazla yemeye hazırım" notunu ekledi.
Oyuncunun paylaşımı, hayranları tarafından büyük beğeni ve ilgi gördü.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.