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Karın kasları olay oldu

Güzelliği, kusursuz fiziği ve etkileyici sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme gelen Ege Kökenli, iddialı tarzıyla dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu bu sefer Instagram hesabında spor yaparken çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Paylaşımında özellikle karın kasları dikkat çekti.

Karın kasları olay oldu mask

Oyuncu Ege Kökenli, açıklamaları, başarılı oyunculuğu ve özel yaşamıyla dikkat çekiyor.

Ekranların sevilen oyuncusu Ege Kökenli, cesur ve iddialı tarzını sosyal medya hesabında sık sık paylaşarak gündemde kalmaya devam ediyor.

Oyuncu son olarak 3.1 milyon takipçisi olan Instagram hesabından spor yaparken çekilmiş pozlarını paylaştı.

Oyuncunun mavi taytıyla spor yaparken çekilmiş fotoğrafında karın kasları göz önüne çıktı. Kökenli, paylaşımına "Daha fazla yemeye hazırım" notunu ekledi.

Oyuncunun paylaşımı, hayranları tarafından büyük beğeni ve ilgi gördü.

Karın kasları olay oldu

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19 Şub 2024 - 14:00 Ankara- Magazin

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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