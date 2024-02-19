Karın kasları olay oldu

Oyuncu Ege Kökenli, açıklamaları, başarılı oyunculuğu ve özel yaşamıyla dikkat çekiyor.

Ekranların sevilen oyuncusu Ege Kökenli, cesur ve iddialı tarzını sosyal medya hesabında sık sık paylaşarak gündemde kalmaya devam ediyor.

Oyuncu son olarak 3.1 milyon takipçisi olan Instagram hesabından spor yaparken çekilmiş pozlarını paylaştı.

Oyuncunun mavi taytıyla spor yaparken çekilmiş fotoğrafında karın kasları göz önüne çıktı. Kökenli, paylaşımına "Daha fazla yemeye hazırım" notunu ekledi.

Oyuncunun paylaşımı, hayranları tarafından büyük beğeni ve ilgi gördü.