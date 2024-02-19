Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Birol Aydın, seçim çalışmaları kapsamında Alibeyköy’de bulunan cemevini ziyaret etti. . Aydın, Alibeyköy Cemevi Başkan Vekili Hüseyin Akgün ile görüştü. Daha sonra cemevini gezen Aydın’a Saadet Partisi İl Başkan Yardımcıları Oğuzhan Sadıkoğlu ve Ali Uğur Bulut’ta eşlik etti

“İSTANBUL’U SİVİL TOPLUMLA BERABER YÖNETECEĞİZ”

Aydın, “Bugün Alibeyköy Cemevini ziyaret ettik. İstanbul yönetimine talibiz. İstanbul’u sivil toplumla beraber yöneteceğiz. Şeffaf ve denetim esası üzerinden bir yönetim icra edeceğiz. Saadet Partisi olarak başka bir İstanbul’un mümkün olduğu inancıyla yola çıktık. Bu çerçevede sivil toplumun çok önemli unsurlarından birisi olan Alevi toplumunun İstanbul yönetiminde önemli bir yerinin olduğu inancıyla bu ziyareti yaptık. Bir kampanyayı başlatırken Alevi toplumunun ‘Hızır yoldaşınız olsun’ duasını ve temennisini almak için geldik. Güzel bir ziyaret oldu. Bütün mesele doğru olmak, doğruya, vicdana sahip çıkmak ve her şeyden önemlisi eğri zamanda doğru yerde durmaktadır. Bu anlayışı hep beraber İstanbul’da yaygınlaştırmak için çaba göstereceğiz. Değerli yönetici arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Alibeyköy Cemevi Başkan Vekili Hüseyin Akgün ise “Değerli Birol Aydın’a bu ziyaretinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu çıkmış olduğu yolda hızır yoldaşı olsun. Hepimizin eğri zamanda doğru yerde durabilene aşk olsun. Başarılar diliyorum” dedi.