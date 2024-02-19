- Bilim & Teknoloji

Galaxy S24 serisi, özel renk seçenekleriyle yenilendi

Samsung Electronics, mobil cihazlarda yapay zeka çağını başlatan Galaxy S24 serisini, çevrim içi mağazasına özel renklerle tekrar satışa sundu.

Galaxy S24 serisi, özel renk seçenekleriyle yenilendi mask

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Galaxy S24 serisi, teknik üstünlüğün yanında estetik renk seçenekleriyle de dikkati çekiyor. Samsung'un çevrim içi mağazasına özel sunulan Galaxy S24 Ultra modeli için "titanyum yeşil, titanyum mavi ve titanyum turuncu; Galaxy S24+ ve Galaxy S24 modelleri için ise yeşil, safir mavi ve turuncu renkleri, kullanıcıların kişisel tarzlarını mobil cihazları aracılığıyla ifade etmelerine olanak tanıyor.

Samsung'un Galaxy S24 serisi, "Galaxy AI" ile yapay zekanın gücünü kullanarak mobil cihaz deneyimini yeniden şekillendirirken, estetik açıdan da kullanıcılara geniş bir yelpazede seçenekler sunuyor. Tanıtım döneminde, Samsung'un çevrim içi mağazasına özel olarak sunulan renk seçenekleriyle sunulan modeller, gördüğü yoğun ilgi sonucunda ön siparişin ilk günlerinde bitmişti. Büyük ilgi gören özel renkli Galaxy S24 modellerinin stokları, bu ay itibarıyla yenilendi.

Galaxy S24 Ultra'nın diğer renk seçenekleri arasında titanyum gri, titanyum siyah, titanyum mor ve titanyum sarı yer alıyor. Galaxy S24+ ve Galaxy S24 modellerinde ise siyah, gri, mor ve sarı seçenekleri bulunuyor.

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19 Şub 2024 - 13:39 AA İstanbul- Bilim & Teknoloji

Mahreç  Anadolu Ajansı

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