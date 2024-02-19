Aybüke Pusat, sosyal medyayı salladı

Oyuncu Aybüke Pusat, sıkça özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve cesur pozlarıyla gündeme geliyor. Son olarak, Dubai'ye bir tatil kaçamağı yapan oyuncu, deniz, kum ve güneşin keyfini çıkardığı anları Instagram hesabında paylaştı. Siyah bir bikinili pozunu "Burası yirmisekiz derece" notuyla paylaşan Pusat'a, hayranlarından yoğun ilgi geldi. "Çok güzelsin", "Harika fiziğin var", "Tatil günlerimizi özledik", "Sizi çok beğeniyorum" gibi yorumlar paylaşımın altına yağdı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.