Aybüke Pusat, sosyal medyayı salladı

Oyuncu Aybüke Pusat, sıkça özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve cesur pozlarıyla gündeme geliyor. Son olarak, Dubai'ye bir tatil kaçamağı yapan oyuncu, deniz, kum ve güneşin keyfini çıkardığı anları Instagram hesabında paylaştı. Siyah bir bikinili pozunu "Burası yirmisekiz derece" notuyla paylaşan Pusat'a, hayranlarından yoğun ilgi geldi. "Çok güzelsin", "Harika fiziğin var", "Tatil günlerimizi özledik", "Sizi çok beğeniyorum" gibi yorumlar paylaşımın altına yağdı.