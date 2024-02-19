Niğde'de 155 zanlı yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 1-15 Şubat tarihlerinde meydana gelen kasten yaralama, tehdit, taksirle yaralama, güveni kötüye kullanma, mala zarar verme, hakaret, hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık, gasp, şantaj, özel hayatın gizliliğinin ihlali, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarından 155 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılardan 12'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.