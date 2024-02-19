19 Şub 2024 - 13:28- Asayiş G:

Niğde'de 155 zanlı yakalandı

Niğde'de polis ekipleri, çeşitli suçlarla ilgili düzenlediği operasyonlarda 155 şüpheliyi yakaladı.

Niğde'de 155 zanlı yakalandı mask

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 1-15 Şubat tarihlerinde meydana gelen kasten yaralama, tehdit, taksirle yaralama, güveni kötüye kullanma, mala zarar verme, hakaret, hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık, gasp, şantaj, özel hayatın gizliliğinin ihlali, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarından 155 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılardan 12'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.

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19 Şub 2024 - 13:28 AA Niğde- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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