19 Şub 2024 - 13:19- Asayiş G:

Horoz dövüştürerek kumar oynadılar

Aksaray'da, evin bodrum katında horoz dövüştürerek kumar oynadığı belirlenen 7 kişiye, toplam 95 bin 487 lira idari para cezası uygulandı.

Horoz dövüştürerek kumar oynadılar mask
Horoz dövüştürerek kumar oynadılar
Horoz dövüştürerek kumar oynadılar
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Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlik Mahallesi’nde bir evin bodrum katında horoz dövüştürüldüğü ihbarıyla harekete geçti. Ekiplerin eve yaptığı baskında, dövüş için kurulan ring alanında 37 horoz ele geçirildi. Horozlar, hayvan barınağına teslim edildi. Horoz dövüştürerek kumar oynadığı belirlenen 7 kişiye 'Kabahatler Kanunu' kapsamında, toplam 95 bin 487 TL idari para cezası uygulandı. İsmi açıklanmayan ev sahibi hakkında da 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' ve 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçlarından adli işlem başlatıldı.

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19 Şub 2024 - 13:19 Aksaray- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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