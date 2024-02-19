Horoz dövüştürerek kumar oynadılar

Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlik Mahallesi’nde bir evin bodrum katında horoz dövüştürüldüğü ihbarıyla harekete geçti. Ekiplerin eve yaptığı baskında, dövüş için kurulan ring alanında 37 horoz ele geçirildi. Horozlar, hayvan barınağına teslim edildi. Horoz dövüştürerek kumar oynadığı belirlenen 7 kişiye 'Kabahatler Kanunu' kapsamında, toplam 95 bin 487 TL idari para cezası uygulandı. İsmi açıklanmayan ev sahibi hakkında da 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' ve 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçlarından adli işlem başlatıldı.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.