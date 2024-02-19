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Yozgat'ta bıçaklı kavga: 1 ölü 2 yaralı

Yozgat'ta meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı

Yozgat'ta bıçaklı kavga: 1 ölü 2 yaralı mask

Yozgat'ta meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.

Lise Caddesi'nde bir kafeterya önünde A.Ö, S.K, S.O. ile S.E.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan kavgada A.Ö, S.K. ile S.O. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan A.Ö'nün hayatını kaybettiği belirlenirken, S.K. ile S.O. sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli S.E.Y. gözaltına alındı.

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19 Şub 2024 - 13:07 AA Yozgat- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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