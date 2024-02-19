Kaza, Bandırma-Karacabey yolu Akçapınar mevkisinde, saat 08.00 sıralarında, meydana geldi. Bursa'dan Bandırma istikametine seyreden Harun Baskış idaresindeki 10 AGK 423 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Z.Ü. (59) yönetimindeki 01 ALD 297 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet, kasasında taşıdığı traktörle devrildi. İhbarla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, otomobildeki Bülent Öz’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Öz'ün cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan ve ambulansla kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alınan sürücü Harun Baskış'ın da durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Gündem
Otomobil kamyonete çarptı : 1 ölü, 1 yaralı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü Harun Baskış (38) ağır yaralandı, yanındaki arkadaşı Bülent Öz (42) ise hayatını kaybetti.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.