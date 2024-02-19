CK Enerji Çamlıbel Elektrik'ten "enerji okuryazarlığı" eğitimi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, protokol kapsamında 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı'nda Sivas il merkezinde 25 ilkokulda 3. ve 4. sınıf öğrencilerine eğitim verilmesi planlanıyor.

Proje kapsamındaki eğitimlerin başlatılması hedefiyle Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener ve CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü Muharrem Bülbül'ün hazır bulunduğu bir imza töreni gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bülbül, CK Enerji grubu olarak enerji tasarrufu ve bu alanda toplumun bilinçlenmesine yönelik çalışmalara özel önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sivas, Tokat ve Yozgat'ta görevli tedarik şirketi olarak yaklaşık 900 bin müşterimize elektrik perakende satış hizmeti sunarken, elektriğin verimli ve tasarruflu kullanımı konusunda toplumu bilinçlendirme çalışmalarımız da sürüyor. Bu yıl da Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yaptığımız iş birliği kapsamında çocuklarımızı elektriğin ne olduğu, nasıl üretildiği, güvenli elektrik kullanımı, enerji verimliliği, evde ve okulda enerji tasarrufu gibi konularda bilgilendirmeye çalışacağız. Küçük yaşlarda oluşacak bu bilinç ve tasarruf alışkanlığı hem bugünümüz hem de geleceğimiz açısından çok önemli."