Başkan Büyükkılıç, miniklerle birlikte

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kukuli Bakkal Amca Müzikali'nin seyircisi olan çocuklara eşlik etti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kukuli Bakkal Amca Müzikali'ni minik seyircilerle izledi.
Büyükkılıç, etkinliğe katılan çocuklarla ve aileleriyle de sohbet ederek, etkinliğe katıldıkları için teşekkür etti.
Çocukların ve gençlerin sosyal yönünü zenginleştirmek adına etkinlikler yaptıklarını belirten Büyükkılıç, "Kayseri'mizde rutin belediyecilik diye nitelendirilen çalışmalarımızın yanında çocuklarımızın, gençlerimizin sosyal yönünü zenginleştirmek, onları geleceğe hazırlamak adına da değişik etkinlikler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.