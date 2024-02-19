Karmod'un ihracat ülke sayısı 136'ya yükseldi

Karmod'un kabin ihracatının kapsadığı ülke sayısı, Mauritius Cumhuriyeti'nin de eklenmesiyle birlikte 136'ya ulaştı.

Karmod Kabin Genel Müdürü Zekai Küçük: "Kabinlerimizin, farklı ülkelerde satış büfesinden ofise, derslikten sağlık kabinine, askeri tesis binalarından konuta varana kadar kullanım tercih alanları bulunuyor"

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karmod'un kabin ihracatı yaptığı ülkeler arasına, son olarak Doğu Afrika'da ada ülkesi Mauritius Cumhuriyeti dahil oldu. Mauritius Cumhuriyeti, şirketten güvenlik kabini ihraç edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Kabin Genel Müdürü Zekai Küçük, modüler yaşam kabinlerini 136 ülkeye ulaştırarak sektördeki liderliklerini pekiştirdiklerini vurguladı.

Küçük, 3 metreden 50 metreye varan ölçülerde modüler kabinler ürettiklerini belirterek, "Yoğun kullanımı nedeniyle kabin yapılarımız, ülkemizde güvenlik kulübeleri olarak isimlendirilse de dünya genelinde birçok amaç için kullanılıyor. Kabinlerimizin, farklı ülkelerde satış büfesinden ofise, derslikten sağlık kabinine, askeri tesis binalarından konuta varana kadar kullanım tercih alanları bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Kabinlerin ülkelere göre kullanım alanlarını örneklendiren Küçük, "Karmod kabin, Kanada'da kütüphane, Almanya'da sağlık kabini, İngiltere ve Fransa'da ünlü futbol takımlarının kombine ve kurumsal ürün satış mağazası, Suudi Arabistan'da konut, Nijerya'da polis güvenlik noktası, Katar'da askeri tesis gibi farklı amaçlar için güvenle kullanılıyor. Ülkemizde ise güvenlik kulübesi ve ekmek satış kabini olarak yaygın kullanıma sahip." ifadelerini kullandı.

- "Modüler yaşam kabinlerimiz aşırı soğuk ve sıcak bölgelerde iklimlendirme özelliğiyle öne çıkıyor"

Zekai Küçük, CTP teknolojisiyle üretilen modüler yaşam kabinlerinde yalıtımlı duvar ve çatı blokları bulunduğunu, aşırı soğuk ve sıcak bölgelerde iklimlendirme özelliğiyle öne çıktığını anlattı.

Aynı kabinin Rusya'nın Sibirya bölgesi gibi soğuk veya Suudi Arabistan gibi sıcak iklimde kullanılabildiğini kaydeden Küçük, "Modüler gövde özelliğiyle kullanıma hazır veya demonte yerinde kolay kurulum şartlarında sevk ediliyor. Mauritius'a ihraç edilen kabinler ise 150x215 ölçüsünde olup, başkent Port Louis'de spor tesisinde görev alan güvenlik personelince kullanılacak. Yapılar, ülkeye, kullanıma hazır özellikte deniz yolu konteyner taşımacılığıyla ulaştırıldı." açıklamasında bulundu.