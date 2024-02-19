Online alışveriş öncesi dikkat edilmesi gerekenler

Şirketten yapılan açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Mustafa Oral, Türkiye'de e-ticaret hacminin her geçen yıl büyümeye devam ettiğini bildirdi.

Dijitalleşmeden kaynaklı iş yapış biçimlerindeki değişimle beraber tüketici alışkanlıklarında ve davranışlarında da farklılaşma olduğunu belirten Oral, "Tüketiciler mutlaka alacakları ürünlerin özelliklerini incelemeli, kargo maliyetlerini gözden geçirmeli ve kampanyaları düşünerek anlık fiyatını takip etmeli. Buradan yola çıkarak Cimri olarak biz tüketicilerimize online alışverişlerinde rehberlik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Oral, online alışverişin tüketicilere büyük bir araştırma ve sorgulama özgürlüğü sunduğunu kaydederek, daha bilinçli alışveriş için kullanıcıların Cimri'den faydalanabileceği özellikleri şu şekilde açıkladı:

"Alacağınız ürünün özelliklerini inceleyin. Ürünün ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan emin olmak için farklı modellerin özellikleriyle mutlaka kıyaslayın. Ürünün fiyatını düzenli olarak takip edin. Anlık fiyat düşüşlerini takip etmek için Cimri'de yer alan fiyat alarmı özelliğinden yardım alın. İndirim döneminde alışveriş yapıyorsanız gerçek indirim olup olmadığını anlamak için ürünün geçmişe yönelik fiyatını incelemeyi unutmayın. Fiyat analizi özelliğinden yardım alın. Kullanıcı ve satıcı yorumlarını okumayı ihmal etmeyin. Aradığınız ürünün farklı satıcılardaki fiyatlarını kontrol edin. Alacağınız ürünün fiyatını hesaplarken kargo maliyetini de göz önünde bulundurmayı unutmayın."

Oral, market alışverişleri öncesi Cimri Market üzerinden ürünlerin paket fiyatının değil birim fiyatının kontrol edilmesi tavsiyesinde bulundu.