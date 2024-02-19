Milli Savunma Bakanı Güler, Cibutili mevkidaşını bakanlıkta resmi törenle karşıladı. Askeri bando, İstiklal Marşı ve Cibuti Cumhuriyeti ulusal marşını çaldı. Cibutili Bakan Mohamed, onur kıtasını selamladı. Güler ve Mohamed, törenin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Basına kapalı görüşmelerde iki ülke ilişkileri ve bölgesel gelişmelere dair fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
- Dünya
Bakan Güler, Cibuti Savunma Bakanı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Cibuti Cumhuriyeti Savunma Bakanı Hassan Omar Mohamed ile bir araya geldi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.