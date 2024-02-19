Bakan Güler, Cibuti Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, Cibutili mevkidaşını bakanlıkta resmi törenle karşıladı. Askeri bando, İstiklal Marşı ve Cibuti Cumhuriyeti ulusal marşını çaldı. Cibutili Bakan Mohamed, onur kıtasını selamladı. Güler ve Mohamed, törenin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Basına kapalı görüşmelerde iki ülke ilişkileri ve bölgesel gelişmelere dair fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.