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Bakan Güler, Cibuti Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Cibuti Cumhuriyeti Savunma Bakanı Hassan Omar Mohamed ile bir araya geldi.

Bakan Güler, Cibuti Savunma Bakanı ile görüştü mask

Milli Savunma Bakanı Güler, Cibutili mevkidaşını bakanlıkta resmi törenle karşıladı. Askeri bando, İstiklal Marşı ve Cibuti Cumhuriyeti ulusal marşını çaldı. Cibutili Bakan Mohamed, onur kıtasını selamladı. Güler ve Mohamed, törenin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Basına kapalı görüşmelerde iki ülke ilişkileri ve bölgesel gelişmelere dair fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

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19 Şub 2024 - 12:16 - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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