- Çevre

Yol çalışmaları devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ziya Gökalp Mahallesi'nde 2 bin 200 ton sıcak asfalt çalışması yaptı.

Yol çalışmaları devam ediyor mask
Yol çalışmaları devam ediyor
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Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin yol çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, Ziya Gökalp Mahallesi Ali İhsan Alçı Bulvarı'nda yaklaşık 3 milyon 300 bin liralık yatırımla 2 bin 200 ton sıcak asfalt döktü.

Çalışmalarda, 1 kilometre uzunluğunda 10 metre genişliğinde yol yapıldı.

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19 Şub 2024 - 12:13 AA Kayseri- Çevre

Mahreç  Anadolu Ajansı

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