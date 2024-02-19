Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin yol çalışmaları devam ediyor.
Ekipler, Ziya Gökalp Mahallesi Ali İhsan Alçı Bulvarı'nda yaklaşık 3 milyon 300 bin liralık yatırımla 2 bin 200 ton sıcak asfalt döktü.
Çalışmalarda, 1 kilometre uzunluğunda 10 metre genişliğinde yol yapıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.