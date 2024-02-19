İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde, yasa dışı silah ticareti ve imalatı yapan şüpheliler yönelik 16 Şubat'ta operasyon düzenlendi. Operasyonda M.U. ve oğlu Ç.U.'nun Bayraklı ve Karşıyaka ilçelerindeki ev, otomobil ve atölyelerindeki aramalarda 1'i kurusıkı 4 tabanca, 8 tabanca şarjörü, 69 mermi, 7 tabanca gövdesi, 4 tabanca namlusu, 4 tabanca sürgüsü, 61 icra yayı, 10 icra mili, çok sayıda tabanca imalatında kullanılan parça, 20 matkap ucu, 2 matkap, 1 taşlama makinesi ve 1 mengene ele geçirildi. M.U., oğlu Ç.U. ve gelini E.U. gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.