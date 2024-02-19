- Asayiş

İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu

İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonunda M.U. (59), oğlu Ç.U. (31) ve gelini E.U. (32) gözaltına alındı; çok sayıda tabanca ile silah imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi.

İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu mask
İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu
İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu
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İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde, yasa dışı silah ticareti ve imalatı yapan şüpheliler yönelik 16 Şubat'ta operasyon düzenlendi. Operasyonda M.U. ve oğlu Ç.U.'nun Bayraklı ve Karşıyaka ilçelerindeki ev, otomobil ve atölyelerindeki aramalarda 1'i kurusıkı 4 tabanca, 8 tabanca şarjörü, 69 mermi, 7 tabanca gövdesi, 4 tabanca namlusu, 4 tabanca sürgüsü, 61 icra yayı, 10 icra mili, çok sayıda tabanca imalatında kullanılan parça, 20 matkap ucu, 2 matkap, 1 taşlama makinesi ve 1 mengene ele geçirildi. M.U., oğlu Ç.U. ve gelini E.U. gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

# silah kaçakçılığı operasyonu, şubat, Otomobil, Şüpheliler, Silah

19 Şub 2024 - 12:09 İzmir- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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