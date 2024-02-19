Beko'dan şubat ayına özel kampanya

Beko, Google TV serisinin 120 Hz modellerinde 16-29 Şubat tarihleri arasında tanıtıma özel 5 bin liralık indirim sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Beko, Google TV ile kalite ve teknolojiyi evlerine taşımak isteyen tüketicileri yepyeni bir kampanyayla buluşturuyor. Beko kampanya kapsamında B55 OLED D 975 A, B55 Q 990 A, B65 Q 990 A, B75 D 986 S modellerinde 16-29 Şubat tarihleri arasında 5 bin lira indirim fırsatı sunuyor.

Google Play Store'un 400 binden fazla dizi, film ve içeriğini tek bir ekranda toplayan ve anında erişim imkanı sağlayan Beko Google TV, farklı kullanıcılara kolaylıkla profil oluşturup kullanıcı dostu arayüzüyle kendilerine özel TV kullanma deneyimini yaşatıyor.

Chromecast Built-in ile sevilen filmlerin, dizilerin, fotoğrafların ve videoların kolayca telefondan TV'ye yansıtabilme olanağı tanıyan Beko Google TV'de, Google Meet ile görüntülü konuşmalar TV'nin dev ekranı üzerinden gerçekleştirilebiliyor. TV'yi daha kullanışlı hale getiren Google Assistant sayesinde yüz binlerce içeriği tek bir tuşla ekrana getirirken maç skoru, filmin IMDB puanı gibi sorulara kolaylıkla yanıt veriyor. Kaydet sonra izle özelliğiyle de içerikler daha sonra izlenmek üzere kaydedilip istenilen zamanda kesintisiz olarak izleme seçeneği de sağlıyor.

- "Filmmaker" modu ile sinema salonu hissi

Çerçevesiz tasarıma sahip Beko Google TV, 3 boyutlu ses kalitesiyle seyir keyfini artırıyor. Yeni "Filmmaker" modu film, dizi ve içerikleri profesyonel stüdyo çekimlerindeki gibi ekrana getirerek, kullanıcıya sinema salonu hissi oluşturuyor.

Ekrana gelen karelerin arasına yapay ek kareler ekleyerek görüntüde akıcılığı sağlayan MEMC teknolojisi, hareketli sahnelerin kalitesini artırıyor. Film, oyun ve maç deneyimini hareket bulanıklığı olmadan daha akıcı ve net bir şekilde ekrana getiriyor. 4K UHD çözünürlük formatıyla sahnelerdeki küçük ayrıntıların da seçilmesini sağlıyor.

Dolby Vision teknolojisi görüntüdeki her kareyi ayarlayarak doğru renklerle ve daha fazla detay öne çıkararak ekrandaki her sahneyi optimize ediyor.

HDR 10+ teknolojisi ise görüntüdeki ışık seviyesini analiz ederek en parlak ve en karanlık kısımlarını olduğundan daha koyu ya da olduğundan daha parlak göstererek izleyicilere dinamik bir görsel deneyim sağlıyor.