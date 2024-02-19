- Gündem

Bakan Güler, Cibutili mevkidaşı Mohamed ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cibuti Milli Savunma Bakanı Hassan Omar Mohamed ile bir araya geldi.

Bakan Güler, Cibutili mevkidaşı Mohamed ile görüştü
Bakan Güler, Cibutili mevkidaşı Mohamed ile görüştü
+6
Video için play'e tıklayın

Bakan Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Mohamed'i bakanlıkta resmi törenle karşıladı.

İki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından konuk Bakan Mohamed, onur kıtasını selamladı.

Bakanlar törenin ardından basına kapalı olarak baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

# Cibuti Milli Savunma Bakanı Hassan Omar Mohamed, görüşme, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi tören, Ankara

19 Şub 2024 - 11:45 AA Ankara- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL