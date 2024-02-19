Konya'da suç örgütü operasyonu: 11 gözaltı

Konya'nın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 11'i tutuklandı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ereğli'de faaliyet gösterdiği tespit edilen suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, "nitelikli yağma, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, tefecilik, kasten yaralama, tehdit" olaylarına karıştığı tespit edilen ve örgüt elebaşı B.Ş'nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli yakalandı. Başka suçlardan tutuklu bulunan 4 şüpheli hakkında ise dosya kapsamında işlem yapıldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.