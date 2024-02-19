TUİK işsizlik oranını açıkladı

TÜİK, 2023'ün 4'üncü çeyreğine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, bir önceki çeyreğe göre 137 bin kişi azalarak 3 milyon 70 bin kişi oldu. İşsizlik oranı, 0,4 puanlık azalış ile yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,2, kadınlarda yüzde 11,8. İstihdam edilenlerin sayısı da bir önceki çeyreğe göre 195 bin kişi artarak 31 milyon 867 bin kişi, istihdam oranı 0,2 puanlık artışla yüzde 48,6 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8, kadınlarda yüzde 31,6.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE

15,9 İş gücü, bir önceki çeyreğe göre 57 bin kişi artarak 34 milyon 937 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık azalışla yüzde 53,2 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71, kadınlarda yüzde 35,8 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki çeyreğe göre 1 puanlık azalışla yüzde 15,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,7, kadınlarda ise yüzde 21,8. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 42 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 29 bin kişi, inşaat sektöründe 34 bin kişi, hizmet sektöründe 174 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,6'sı tarım, yüzde 20,8'i sanayi, yüzde 6,4'ü inşaat, yüzde 58,2'si ise hizmet sektöründe yer aldı. İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, bir önceki çeyreğe göre 0,2 saat azalarak 43,8 saat olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, bir önceki çeyreğe göre 0,4 puanlık artışla yüzde 22,9 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,3 olarak gerçekleşti.