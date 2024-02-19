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Bursa'da deprem

AFAD, Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3,5 büyüklüğündeki bir depremin gerçekleştiğini duyurdu.

Bursa'da deprem mask

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD), Gemlik ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir depremin olduğunu duyurdu. Deprem, saat 10.45'te meydana geldi ve 13.2 km derinlikte gerçekleşti.

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19 Şub 2024 - 10:59 Bursa/ Gemlik- Gündem

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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