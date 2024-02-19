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Minik kızı kocaman oldu

Tamer Karadağlı'nın Arzu Balkan ile olan evliliğinden doğan 17 yaşındaki kızı Zeyno Karadağlı, son görüntüsüyle ilgi çekiyor

Minik kızı kocaman oldu mask

Yıllar önce ekrana gelen Çocuklar Duymasın dizisindeki unutulmaz Haluk karakteriyle tanınan ve geçen yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanarak tiyatro dünyasında yeni  bir döneme adım atan Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno, görünüşündeki değişimle dikkat çekiyor.

Başarılı oyuncular Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan'ın evliliğinden dünyaya gelen Zeyno Karadağlı, 17 yaşına girdi. Genç kızın değişimi dikkat çekiyor ve sanata olan ilgisini ebeveynlerinin izinden giderek gösteriyor. Piyano ve keman çalan Zeyno,  sosyal medyada sık sık paylaşımlar yaparak takipçileriyle etkileşimde bulunuyor.  Son haliyle Zeyno Karadağlı'yı gören birçok kişi, kime daha çok benzediği konusunda farklı düşüncelere sahip. Kimisi Zeyno'yu annesi Arzu Balkan'a, kimisi  ise babası Tamer Karadağlı'ya benzettiğini ifade ediyor.

Minik kızı kocaman oldu
Minik kızı kocaman oldu
Minik kızı kocaman oldu
Minik kızı kocaman oldu

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19 Şub 2024 - 10:56 Ankara- Magazin

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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