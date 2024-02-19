Minik kızı kocaman oldu

Yıllar önce ekrana gelen Çocuklar Duymasın dizisindeki unutulmaz Haluk karakteriyle tanınan ve geçen yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanarak tiyatro dünyasında yeni bir döneme adım atan Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno, görünüşündeki değişimle dikkat çekiyor.

Başarılı oyuncular Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan'ın evliliğinden dünyaya gelen Zeyno Karadağlı, 17 yaşına girdi. Genç kızın değişimi dikkat çekiyor ve sanata olan ilgisini ebeveynlerinin izinden giderek gösteriyor. Piyano ve keman çalan Zeyno, sosyal medyada sık sık paylaşımlar yaparak takipçileriyle etkileşimde bulunuyor. Son haliyle Zeyno Karadağlı'yı gören birçok kişi, kime daha çok benzediği konusunda farklı düşüncelere sahip. Kimisi Zeyno'yu annesi Arzu Balkan'a, kimisi ise babası Tamer Karadağlı'ya benzettiğini ifade ediyor.