Minik kızı kocaman oldu

Yıllar önce ekrana gelen Çocuklar Duymasın dizisindeki unutulmaz Haluk karakteriyle tanınan ve geçen yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanarak tiyatro dünyasında yeni bir döneme adım atan Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno, görünüşündeki değişimle dikkat çekiyor.
Başarılı oyuncular Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan'ın evliliğinden dünyaya gelen Zeyno Karadağlı, 17 yaşına girdi. Genç kızın değişimi dikkat çekiyor ve sanata olan ilgisini ebeveynlerinin izinden giderek gösteriyor. Piyano ve keman çalan Zeyno, sosyal medyada sık sık paylaşımlar yaparak takipçileriyle etkileşimde bulunuyor. Son haliyle Zeyno Karadağlı'yı gören birçok kişi, kime daha çok benzediği konusunda farklı düşüncelere sahip. Kimisi Zeyno'yu annesi Arzu Balkan'a, kimisi ise babası Tamer Karadağlı'ya benzettiğini ifade ediyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.