Daikin Türkiye'nin yeni model fancoil cihazı Avrupa pazarında

Daikin Türkiye AR-GE Merkezi'nin tasarladığı düşük statik basınçlı FWE-F model kanallı tip fancoil, Avrupa pazarında satışa sunulacak.

Ürün, düşük ses seviyesinin yanı sıra yüksek performansıyla öne çıkıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, otel, rezidans, ofis ve hastane gibi geniş alanların iklimlendirmesinde tercih edilen fancoil cihazını çok daha efektif özelliklerle donatan Daikin Türkiye AR-GE Merkezi, FWE-F modelini tasarladı.

Daikin Türkiye, geliştirdiği FWE-F model yeni fancoil ürünü ile geniş kapsamda çözüm sunuyor. Ürün, düşük ses seviyesinin yanı sıra yüksek performansıyla öne çıkıyor. Cihaz; 1,15 kW-11,50 kW kapasite aralığında 10 model olarak üretiliyor.

Ayrıca maksimum statik basıncı 60 Pa'dan 80 Pa'ya çıkarılan ve G2 filtre opsiyonu ile desteklenen yeni model üründe, sahada bakım ve temizlik operasyonlarının kolaylaştırılması ve müşteri memnuniyetini artırma amaçlı Daikin Türkiye tarafından patent tescil başvurusu yapılan esnek yapıda tasarlanmış tek tip filtre kullanıldı.Böylece, fan motor, ısı değiştirici, filtre için kolay kurulum ve bakım avantajı sağlandı.

Daikin Türkiye tarafından patent tescil başvurusu yapılan yekpare tasarımlı yoğuşma tavası sayesinde, dış etkenlerin oluşturabileceği deformasyona karşı koruma seviyesi artırılan yoğuşma tavalarında olası ısı kayıpları da minimize edildi.

Bunun yanı sıra ürünün müşterilere nakliyesi esnasında oluşabilecek hasarları önlemek için cihazın ambalajlanmasında dayanıklılık artırıcı iyileştirmeler yapıldı.