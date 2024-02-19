Polisin dikkati sayesinde yakalandılar

Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Firuzköy Mahallesi Firuzköy Bulvarı’ndaki restoranda bazı malzemelerin 11 ve 15 Şubat'ta çalınması üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışmada hırsızlık şüphelilerinin kullandığı plakasız kamyonetin tüm özellikleriyle eşleşen bir kamyonet tespit etti. Kamyonetin Yeşilkent Mahallesi G-662 sokakta park halinde olduğu belirlendi. Kamyonet yediemin otoparkına çekilirken, kamyonet sahibi Sabri F. ile Ebru F. gözaltına alındı. Olaya karıştığı belirlenen Semih A.'nın ise arandığı öğrenildi.