Polisin dikkati sayesinde yakalandılar

Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Firuzköy Mahallesi Firuzköy Bulvarı’ndaki restoranda bazı malzemelerin 11 ve 15 Şubat'ta çalınması üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışmada hırsızlık şüphelilerinin kullandığı plakasız kamyonetin tüm özellikleriyle eşleşen bir kamyonet tespit etti. Kamyonetin Yeşilkent Mahallesi G-662 sokakta park halinde olduğu belirlendi. Kamyonet yediemin otoparkına çekilirken, kamyonet sahibi Sabri F. ile Ebru F. gözaltına alındı. Olaya karıştığı belirlenen Semih A.'nın ise arandığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.